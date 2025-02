Cherki a adressé une lettre à Textor pour accepter l’offre de Dortmund

« Dear John, »

Rayan Cherki pensait enfin voir la lumière au bout du tunnel, mais l’OL l’a éteinte. Ce lundi, dernier jour du mercato, le Borussia Dortmund a dégainé une offre de 22,5 millions d’euros pour enrôler le meneur de jeu lyonnais. Refus catégorique, pas assez pour convaincre John Textor, il faut rajouter quelques millions.

Cherki a adressé une lettre d’avocats pour exiger son départ

Cherki voulait y aller. D’après L’Équipe, il aurait même pris le soin d’envoyer un message officiel, rédigé par ses avocats, demandant aux dirigeants lyonnais d’accepter l’offre. Mais côté OL, pas question de lâcher un élément offensif aussi important sans possibilité de le remplacer. La DNCG ayant déjà bien verrouillé le budget, seuls des prêts gratuits sont autorisés pour se renforcer.

John Textor, lui, n’aurait jamais eu l’intention de bouger. Cherki est sous contrat jusqu’en 2026, et une année supplémentaire s’activera automatiquement s’il est toujours lyonnais au 1er septembre 2025. Pas question de le brader. L’Américain attend une offre plus juteuse l’été prochain, et Dortmund pourrait bien revenir à la charge.

22,5 c’est pas encore 100 patates.

