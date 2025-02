Cherki d’accord avec Dortmund ?

Des adieux après l’Olympico ?

Pour soulager ses comptes et faire bonne figure devant la DNCG, l’OL doit vendre. Et les prêts ne suffisent pas. Alors, le transfert de Rayan Cherki est de nouveau sur la table, à en croire Fabrizio Romano.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are now progressing in talks for Rayan Cherki as final days top target.

Understand there’s initial green light from Cherki to BVB project, but still working on details of the contract.

👀🇫🇷 Verbal agreement to leave this window around €22.5m. pic.twitter.com/iq8oCnBsAw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025