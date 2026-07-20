Argentine : Lionel Scaloni finit en larmes

Ce n’était malheureusement pas le match des Lionel. Défait en finale de la Coupe du monde 2026 par Luis de la Fuente et l’Espagne (1-0, AP), Lionel Scaloni n’a pu retenir ses larmes en conférence de presse. Pris par l’émotion, le sélectionneur de l’Argentine a ainsi dû interrompre son intervention médiatique, sous les applaudissements des journalistes présents à New York. Auparavant, le technicien est tout de même revenu sur le joli chemin parcouru par son équipe : « En arriver là aujourd’hui est un rêve. Nous avons tout donné jusqu’à la fin, tant le staff que les joueurs. Désormais, il faut digérer et réfléchir à la suite. En essayant de former un nouveau groupe, semblable à celui-ci. Ce sera très difficile, et ça me touche profondément… »

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Scaloni n’avait jamais perdu de finale

Arrivé en sélection à l’été 2018, Lionel Scaloni avait disputé trois finales avant celle-ci, et n’en avait perdu aucune : deux victoires en Copa América (2021 et 2024), un succès en Coupe du monde et Finalissima (2022). En zone mixte, et après avoir laissé passer ses émotions, l’intéressé a ainsi logiquement évoqué son avenir : « Je suis sous contrat jusqu’à décembre. Ensuite, ce sera certainement compliqué de continuer… » Scaloni a remporté 80 de ses 104 matchs dirigés en Argentine (10 défaites seulement).

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