L'OL continue de se renforcer sur le mercato

Ils ont confondu avec le rugby ? L’Olympique lyonnais a annoncé ce vendredi la signature du défenseur Mohamed Ouédraogo, qui débaruqe d’Autriche pour les cinq prochaines saisons. Une opération à 2,2 millions d’euros (plus des bonus) afin de s’attacher les services de l’international burkinabé de 23 ans.

Embed t.co

« C’est incroyable pour moi de signer à l’Olympique Lyonnais. J’ai toujours beaucoup regardé cette équipe car mon papa était un grand supporter de l’OL, a déclaré l’ancien joueur du SCR Altach dans le communiqué publié par le club. Rejoindre ce club aujourd’hui représente énormément pour moi, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai eu beaucoup d’échanges avec la direction et le coach ces derniers jours et tout s’est fait assez vite. Je vais tout donner sur le terrain et j’espère contribuer à la réussite de l’équipe. » Il s’agit déjà de la quatrième recrue à débarquer sur les bords du Rhône cet été, après Kaïl Boudache, Mads Bidstrup et Julien Duranville.

Encore un crack sorti de nulle part ?

L’OL attire une pépite de Dortmund