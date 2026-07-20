Ferrán Torres : « Ce but était pour 47 millions de personnes »

El Salvador ! Buteur victorieux pour l’Espagne, championne du monde après avoir battu l’Argentine, Ferrán Torres a réagi à ce qui sera sans doute le plus beau jour de sa vie. « Merci beaucoup ! Ce but était pour 47 millions de personnes… Tout était écrit, il fallait qu’on gagne. Quand tu as Messi dans l’équipe adverse, c’est toujours un risque de séisme », a-t-il réagi après le sacre espagnol.

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« On a toujours été nous-mêmes. C’est une libération, c’était très important. Dieu m’a donné la force de continuer et, à la fin, Dieu donne à ceux qui le méritent », a poursuivi Torres.

Bravo champion !

Les notes de l’Argentine