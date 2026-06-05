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L'Iran peut (enfin) aller aux États-Unis !

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L'Iran peut (enfin) aller aux États-Unis !

Enfin ! Alors qu’ils n’avaient toujours pas obtenu leurs visas à une semaine de la Coupe du monde, les joueurs de l’Iran ont reçu leurs précieux sésames qui leurs donnent le droit de se rendre aux États-Unis pendant la compétition. Il était temps, grand temps…

Premier match à Los Angeles

Car le premier match de la sélection est prévu pour le 16 juin 2026 à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande. Or, jusque-là, elle ne pouvait se déplacer qu’au Mexique (lieu de son camp de base). Heureusement, tout est maintenant rentré dans l’ordre sur le plan sportif.

Foutu conflit.

À une semaine du Mondial, les Iraniens n’ont toujours pas de visa

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Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

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