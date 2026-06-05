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L'Iran peut (enfin) aller aux États-Unis !
Enfin ! Alors qu’ils n’avaient toujours pas obtenu leurs visas à une semaine de la Coupe du monde, les joueurs de l’Iran ont reçu leurs précieux sésames qui leurs donnent le droit de se rendre aux États-Unis pendant la compétition. Il était temps, grand temps…
Premier match à Los Angeles
Car le premier match de la sélection est prévu pour le 16 juin 2026 à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande. Or, jusque-là, elle ne pouvait se déplacer qu’au Mexique (lieu de son camp de base). Heureusement, tout est maintenant rentré dans l’ordre sur le plan sportif.
Foutu conflit.À une semaine du Mondial, les Iraniens n’ont toujours pas de visa
FC