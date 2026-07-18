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Paul Pogba de retour avec Monaco

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Paul Pogba de retour avec Monaco

Paulo Paul Pogback. L’été dernier, l’AS Monaco signait Paul Pogba. Un an après, force est de constater que ce recrutement est pour l’instant un flop. Squatteur de l’infirmerie quasiment toute la saison, le champion du monde 2018 n’avait disputé que 133 minutes en match officiel, dont une seule titularisation le 2 mai dernier contre Metz. Plus de deux mois après cette dernière apparition, la Pioche a joué à nouveau avec l’ASM ce samedi.

45 minutes de jeu

Pour sa première depuis son arrivée en principauté, Filipe Luís a décidé de faire jouer Paul Pogba. Le Français a disputé toute la deuxième mi-temps du match amical contre Saint-Priest remporté 5-2 par l’ASM. Le Français n’a ni marqué ni réalisé de passes décisives. Pogba aura néanmoins de quoi se rattraper pendant cette préparation puisque dès la semaine prochaine, les Monégasques affronteront le Sporting Portugal en match amical. 

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Et dire que Pogba se fait même chambrer par ses coéquipiers…

Ansu Fati chambre Paul Pogba après France-Espagne

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