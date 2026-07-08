Filipe Luís ne mâche pas ses mots au sujet de Paul Pogba

Le ton est donné. Deux jours après son intronisation en tant que nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Filipe Luís a fait le point sur son groupe en conférence de presse ce mercredi. L’occasion pour l’ancien international brésilien (40 ans) de dire quelques mots au sujet de Paul Pogba, lequel possède toujours un bail qui court jusqu’en 2027 sur le Rocher.

« Personne n’est au-dessus de l’équipe »

Filipe Luís a confié avoir « parlé, bien sûr » avec le milieu de terrain de 33 ans à l’ambition démesurée. « C’est un joueur spécial, un champion du monde, une grande idole en France, a loué l’ancienne légende de l’Atlético de Madrid. Aujourd’hui, il est en présaison avec nous, mais personne n’est au-dessus de l’équipe. Je veux d’abord voir les performances des joueurs. Pogba peut nous aider avec ses qualités et j’espère qu’il retrouvera son vrai niveau. S’il y parvient, il nous sera d’une grande aide et on va donc l’aider à retrouver son niveau. »

Un discours finalement plutôt positif, mais que le directeur sportif de l’ASM Thiago Scuro s’est chargé de quelque peu tempérer : « On a beaucoup de respect pour Paul. Il est très positif, il travaille, il aide les jeunes joueurs, mais la vérité, c’est que le projet n’a pas bien marché la saison dernière », s’est-il chargé de rappeler, en référence aux performances faméliques de la Pioche : six bouts de matchs disputés en Ligue 1 pour un total de 115 minutes jouées.

Le choix de le conserver ou non reviendra donc à Filipe Luís, lequel aura « tout l’été pour regarder le niveau de Paul », dixit Scuro, lequel s’est chargé de conclure avec une phrase qui lui assurerait un CDI dans n’importe quel club normand : « Peut-être qu’il va partir, peut-être qu’il va rester. »

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