Vers une prolongation de l’ouverture des terrasses à Paris jusqu’à la fin de la Coupe du monde

Va falloir prolonger les happy hours aussi. Bonne nouvelle pour les Parisiens et les touristes, la mairie de Paris a annoncé ce mercredi la mise en place d’un « dispositif exceptionnel dans toutes les rues de la capitale, comprenant notamment l’extension des horaires de l’ensemble des terrasses des bistrots, cafés et restaurants parisiens ».

Foot 1-0 Canicule

Concrètement, cette mesure sera garantie jusqu’à la fin de la Coupe du monde, le 19 juillet prochain, et permettra aux débits de boissons de rester ouverts jusqu’à 2 heures du matin. De quoi permettre au public d’assister en plein air à l’intégralité des huit rencontres restantes, à l’exception du quart de finale entre l’Argentine et la Suisse, dont le coup d’envoi est justement prévu à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à ce dimanche. Sympa, surtout avec les températures qui font dangereusement grimper le mercure sous les toits en zinc de la capitale en ce moment.

Cela dit, pour se rafraîchir efficacement, rien de tel qu’une grosse douche froide provoquée par une victoire du Maroc en quarts de finale.

Moment de tension entre Didier Deschamps et des journalistes marocains