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Moffi n'est plus en odeur de sainteté à Nice

EM
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Moffi n'est plus en odeur de sainteté à Nice

S’il pensait avoir une carte à jouer cette saison, il peut se mettre le doigt dans l’œil. Revenu sur la Côte d’Azur après un prêt à Porto, Terem Moffi est encore lié à l’OGC Nice jusqu’en 2027. Mais ce qui est sûr, c’est que son aventure va s’écrire bien loin de la Promenade des Anglais.

« On ne respecte pas forcément l’homme »

Le président du Gym, Maurice Cohen, a été très clair sur la situation du Nigérian : « Moffi est là, on applique la réglementation du foot, il va s’entraîner avec l’équipe », explique-t-il en conférence de presse. Il est sur la liste des départs souhaités. Il sera sûrement transféré ailleurs. »

La deuxième lame arrive quelque temps après par la voix du nouveau directeur sportif, Roger Ricort, qui l’enterre sur la place publique en faisant référence aux échauffourées qui ont eu lieu avec les supporters la saison dernière : « On ne respecte pas forcément l’homme mais on va respecter le joueur. Actuellement, lui aussi sait qu’il ne pourra plus jouer à l’OGC Nice. Ce serait je pense un manque de respect pour nos supporters. Mais tant qu’il est là, on essaiera d’être correct avec lui et ses agents. Quand il trouvera un club, on se serrera la main, on se souhaitera bonne chance. »

Ça tire à balle réelle dans le sud.

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EM

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