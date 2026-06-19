Un international belge niçois file au Feyenoord

Charles Van Out. Arrivé sur la Côte d’Azur à la toute fin du dernier mercato d’été, Charles Vanhoutte quitte déjà l’OGC Nice comme l’a annoncé le club azuréen ce vendredi. Il rejoint Feyenoord en échange d’un chèque compris entre 5,5 et 6 millions d’euros selon les informations de L’Équipe, soit la somme déboursée pour le faire venir de l’Union saint-gilloise. Le milieu défensif belge de 27 ans a compilé 38 matchs avec le Gym pour un bilan d’un but et de trois passes décisives.

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Grande première en Eredivisie

Le natif de Courtrai évoluera pour la première fois de sa carrière dans le championnat néerlandais, dont il parle la langue. Après avoir disputé la Ligue Conférence avec le Cercle Bruges et la Ligue Europa avec les Groen en Zwart et Nice, Vanhoutte découvrira la Ligue des champions avec l’équipe qui vient de virer Robin van Persie de son banc, pour Giovanni van Bronckhorst.

Quoi ? Un club qui joue les Coupes d’Europe à fond ?

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