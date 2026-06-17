Et revoilà Giovanni van Bronckhorst dans son club préféré !

On se souvient surtout de sa frappe supersonique face à l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2010, mais Giovanni van Bronckhorst sait aussi faire autre chose. L’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone est le nouvel entraîneur de Feyenoord, où il a signé un contrat jusqu’en 2028.

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Un habitué des lieux

Le Néerlandais retrouve donc les pensionnaires de De Kuip, qu’il connaît à peu près aussi bien que son propre salon. Formé à Rotterdam, Van Bronckhorst a porté le maillot du club entre 1994 et 1998, puis entre 2007 et 2010, avant d’y terminer sa carrière de joueur.

Ce retour n’est pas vraiment celui d’un inconnu. Van Bronckhorst avait déjà entraîné Feyenoord entre 2015 et 2019, avec notamment un titre de champion des Pays-Bas en 2017. Depuis, il a aussi tenté sa chance aux Rangers, à Beşiktaş, puis dans le staff de Liverpool.

Bref, Feyenoord rappelle une vieille connaissance pour remettre un peu d’ordre à la maison.

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