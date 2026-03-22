Le Feyenoord et l’Ajax dos à dos

Feyenoord 1-1 Ajax

Buts : Moder (84e) pour Feyernoord // Steur (54e) pour l’Ajax

Haj Moussa n’a pas pu tout faire. Le Klassieker entre le Feyenoord Rotterdam et l’Ajax Amsterdam n’a pas été spectaculaire ce dimanche puisqu’il s’est soldé par un bon vieux nul à De Kuip (1-1). Malgré l’action totalement folle des supporters des Ajacides pour soutenir leur équipe, les hommes d’Óscar García ne sont pas parvenus à grappiller des points contre leur adversaire du jour dans ce duel crucial pour la course à la Ligue des champions. Pourtant, c’est bien l’Ajax qui a lancé les hostilités avec un pion de Sean Steur peu avant l’heure de jeu d’une frappe puissante en dehors de la surface (1-0, 54e).

Un pion qui vaut son pesant de cacahuètes

Mais alors que les hommes de Robin van Persie, guidés par un bon Anis Hadj Moussa, se dirigeaient vers une nouvelle désillusion, Jakub Moder a remis les deux équipes à égalité en prenant parfaitement à contre-pied Timon Wellenreuther sur un penalty dans les dernières minutes de la rencontre (1-1, 84e). Grâce à ce petit point arraché, le Feyenoord consolide sa deuxième place en gardant trois unités d’avance sur le NEC Nimègue et cinq sur les Ajacides, cantonnés pour le moment à la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa.

Si le PSV est presque champion, le suspense reste entier dans la course à l’Europe.