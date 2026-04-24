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Dijon devra attendre pour valider sa montée, Fleury conforte sa place sur le podium, Orléans perd gros

LB
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Dijon devra attendre pour valider sa montée, Fleury conforte sa place sur le podium, Orléans perd gros

Statut quo aussi bien haut qu’en bas du classement. Alors que Dijon pouvait être promu en Ligue 2 dès ce vendredi soir en cas de victoire face à Valenciennes et selon les résultats de ses poursuivants, les Bourguignons devront encore patienter pour monter à l’échelon supérieur. Malgré leur arrivée tardive au stade du Heinaut, poussant la rencontre a être décalée de 45 minutes, les Bourguignons n’ont pas été perturbés outre mesure puisqu’ils se sont imposés sur le plus petit des écarts grâce à Julien Domingues (0-1, 63e), conservant donc trois points d’avance sur Sochaux, Fleury et Rouen empêchent pour le moment le DFCO d’assurer leur ascension à l’échelon supérieur.

Fleury continue sa marche en avant, Orléans s’éloigne du podium

Surprise de la saison, Fleury continue de performer semaine après semaine. Á égalité de points avec Rouen, les Essonniens se sont imposés en patron sur la pelouse de Châteauroux (2-0) grâce à l’ouverture du score de Loup Hervieu dès l’entame de la rencontre (0-1, 3e) et le but du break inscrit par Jonathan Rivas (0-2, 57e) et conserve la troisième marche du podium. Au coude-à-coude avec la formation de David Vignes, Rouen a renversé Aubagne pour conserver toutes ses chances d’accéder aux barrages d’accession (3-1). Malgré l’ouverture du score d’Enzo Mayilla pour les Provençaux (0-1, 18e), les Normands sont parvenus à égaliser grâce à Clément Bassin (1-1, 28e). Antonin Cartillier (2-1, 42e) puis Amadou Ba-Sy (3-1, 58e) ont confirmé le succès des Diables Rouges à Diochon.

Candidat à la montée, Sochaux s’est fait peur face à Bourg-en-Bresse avant de parvenir à renverser la vapeur pour finalement s’imposer 2 à 1. Surpris au retour des vestiaires par Jules Meyer (0-1, 52e), il n’aura toutefois suffit que de quatre minutes aux protégés de Vincent Hognon pour égaliser grâce à Benjamin Gomel (1-1, 56e). Kapit Djoco est parvenu à offrir la victoire aux siens vingt minutes plus tard sur penalty (2-1, 71e). C’est Orléans qui signe la mauvaise opération du soir. Opposées à QRM, les Guêpes se sont lourdement inclinées dans leur antre (0-3) et voient les rêves d’accession s’éloigner. QRM a fait la différence dans le second acte grâce à Ismaël Bouneb (0-1, 49e) qui s’est offert un doublé en 20 minutes (0-2, 68e), avant que Kembo Diliwidi ne clôture la démonstration offensive normande pour son premier match depuis le 6 mars dernier (0-3, 83e).

Tout reste à faire.

Caen 3-0 Villefranche

Buts : Duville-Parsemain (7e), Pajot (19e), Botella (74e) pour Malherbe

Châteauroux 0-2 Fleury

Buts : Hervieu (3e), Rivas (57e) pour les Lions

Le Puy-en-Velay 2-2 Versailles

Buts : Rodrigues (15e, 54e) pour les Ponots // Odzoumo (30e), Basque (80e SP) pour les Versaillais

Orléans 0-3 QRM

Buts : Bouneb (49e, 68e), Diliwidi (83e SP) pour les Léopards

Rouen 3-1 Aubagne

Buts : Bassin (28e), Cartillier (42e),Ba-Sy (58e) pour les Diables rouges // Mayilla (18e) pour le SCAAB

Sochaux 2-1 Bourg-en-Bresse

Buts : Gomel (56e), Djoco (71e SP) pour les Lionceaux // Meyer (52e) pour le FBBP

Stade briochin 1-2 Concarneau

Buts : Faty (4e) pour les Griffons // Gbelle (11e), Varvat (74e) pour les Thoniers 

Expulsion : Gomis (90e+6) côté Saint-Brieuc

Valenciennes 0-1 Dijon

But : Domingues (63e) pour le DFCO

Un repreneur pour la section féminine de Dijon ?

LB

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