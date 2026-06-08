Les premiers mots de José Mourinho pour son retour au Real Madrid

Promesse tenue. Après la réélection de Florentino Pérez au poste de président du Real Madrid jusqu’en 2030, José Mourinho va faire son retour sur le banc merengue.

Une affaire déjà entendue

En poste à Benfica depuis le 18 septembre 2025 et sous contrat avec les Águias jusqu’en 2027, le club lisboète a déjà annoncé que le Real paierait les 15 millions d’euros attendus pour le libérer de sa dernière année de contrat. Tout semble donc déjà entendu pour le retour du Special One à la Casa Blanca.

Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid. pic.twitter.com/5gNPpYTpWk — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

C’est lui-même qui a annoncé la victoire de Florentino Pérez dans une vidéo sur le compte de campagne du président merengue. À la question « Florentino Pérez a-t-il gagné l’élection ? », l’ancien technicien de Fenerbahçe et de Chelsea a répondu : « oui, bien sûr ». L’entraîneur de 63 ans pourrait même être présenté dès ce lundi.

Retour en 2010.

Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid