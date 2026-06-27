Pas moins de cinq changements pour Thomas Tuchel face au Panama

Turn-over. Après le match nul concédé face au Ghana (0-0), Thomas Tuchel a effectué cinq changements pour affronter le Panama, déjà éliminé mais qui va tout faire pour tenter de remporter un match dans ce Mondial.

Un milieu repeuplé

Jarell Quansah, Nico O’Reilly, Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford auront donc leur carte à jouer puisque ce sont eux qu’a privilégié le tacticien allemand. Ils devront se montrer plus efficaces pour espérer une qualification sans encombre et conserver la tête de ce groupe L, pendant que le Ghana et la Croatie croiseront le fer.

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Le double écran va être nécessaire.

En direct : Panama-Angleterre (0-0)