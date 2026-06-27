Le Messi argentin et le Messi jordanien vont-ils se croiser ?

Le repos du roi. Alors que ses premiers poursuivants au classement des buteurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland, n’ont pas marqué lors de Norvège-France, voilà que sa majesté Leo Messi va prendre du repos.

Merci M. Márquez pour la question

L’Argentine qualifiée et assurée de la première place du groupe J, tout le monde se doutait que Lionel Scaloni allait faire tourner face à la Jordanie (dans la nuit à 4h du matin). Toutefois, la question était plutôt celle de savoir si le capitaine de l’Albiceleste ferait partie de cette rotation et affronterait donc son homologue jordanien : Mousa Al-Tamari. La réponse est arrivée en conférence de presse de veille de match, grâce à une question d’Enrique Macaya Márquez, journaliste argentin de 91 ans, qui couvre sa 18e (!!) Coupe du monde.

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Une présence continue depuis 1958 qui lui a valu un joli privilège de la part de Lionel Scaloni. Habituellement peu enclin à dévoiler les contours de ses compositions d’équipe, il a accepté de faire une entorse à son règlement pour le journaliste, qui lui avait demandé si Messi jouerait contre la Jordanie. La réponse : Messi sera sur le banc et entrera en cours de match !

On connaît donc le cheat code pour avoir les infos compos !

En direct : Jordanie-Argentine (0-0)