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Le triste record de Fernando Muslera

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Le triste record de Fernando Muslera

Ce qu’on appelle partir en légende. Pour sa cinquième Coupe du monde, Fernando Muslera est entré dans l’histoire de la compétition mais pas vraiment comme il l’aurait souhaité.

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Double peine

Cadre de la Celeste depuis de nombreuses années, l’ancien gardien de Galatasaray est donc devenu le premier gardien de but à commettre trois erreurs entraînant des buts adverses dans un Mondial. Si ses coéquipiers ne lui ont pas rendu la tâche facile, le portier de 40 ans a été coupable d’une grossière erreur de main sur le but d’Alex Baena face à l’Espagne (0-1). Une défaite synonyme de deuxième élimination consécutive en phase de poules d’un Coupe du monde pour l’Uruguay, une première dans son histoire.

Autre statistique : Federico Valverde a donc pris plus de points lors de son altercation avec Aurélien Tchouaméni que durant la compétition.

Le mea culpa de Fernando Muslera

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