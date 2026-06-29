La Fédération uruguayenne dément une drôle de rumeur

Pas un stratagème de Marcelo Bielsa ? Quelle déception. C’était l’une des premières rumeurs folles de cette fin de la phase de groupes de la Coupe du monde. Alors que plusieurs médias indiquaient que la fédération uruguayenne avait annulé le vol retour privé de son équipe après la triste élimination de la Celeste dès le premier stade de la compétition, la fédération a démenti elle-même la rumeur dans un communiqué : « Comme prévu depuis le début, le voyage de retour n’a jamais envisagé l’option d’un vol charter, car nous ne savions pas d’où le retour commencerait », a expliqué l’AUF.

Chacun chez soi

La raison de ce non-retour tous ensemble a ensuite été résumée : « À la fin de la compétition, un grand nombre des membres de la délégation se sont directement rendus dans leur pays de résidence à l’étranger afin de retrouver leurs clubs respectifs. » Une polémique en moins pour une sélection marquée par de nombreux désagréments tout au long du Mondial, et un vestiaire au bord de la rupture.

En gros, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés.