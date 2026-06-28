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Gros coup dur pour Manuel Ugarte

TB
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Gros coup dur pour Manuel Ugarte

Une Coupe du monde en enfer… Battue et éliminée par l’Espagne, l’Uruguay a également vu Manuel Ugarte sortir sur civière juste avant la pause. Deux jours plus tard, la Fédération a annoncé que l’ancien milieu de terrain du PSG souffrait d’une rupture des ligaments croisés.

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Un terrible coup dur supplémentaire pour la Celeste, qui restera comme l’une des principales déceptions de cette Coupe du monde. Ugarte va rapidement rentrer en Europe pour être pris en charge médicalement par son club de Manchester United.

Pas de retrouvailles avec le PSG pour lui.

TB

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