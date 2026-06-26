Le PSG trouve à s'occuper pendant l'été

Le calme avant la tempête. Pour préparer sa saison 2026-2027, qui démarrera par la finale de la Supercoupe d’Europe le 12 août face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain a annoncé ses deux adversaires de matchs amicaux.

Une escale sur les îles baléares attend d’abord les hommes de Luis Enrique le mercredi 5 août à 20h, pour y affronter le RCD de Majorque, dans l’Estadi Malloca Son Moix (disponible sur la chaîne YouTube du PSG). Tout juste relégué en Liga 2 malgré 42 points, le club espagnol comporte l’ancien lyonnais Sergi Darder (2015-2017) et le deuxième meilleur buteur de Liga la saison dernière en Vedat Muriqi (23 buts) dans son effectif, si les deux joueurs de 32 ans ne sont pas partis d’ici là.

Manchester United avant Aston Villa

Moins de trois jours après, le 8 août, les double champions d’Europe iront à l’autre bout du continent, à Göteborg, pour disputer un match amical contre Manchester United au Ullevi Stadium, à 17h. Troisièmes de Premier League et de retour en Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans, les Mancuniens préparent également leur saison de Premier League, qui débutera dix jours plus tard à Hull City. Après la Supercoupe d’Europe, le PSG entamera sa saison de Ligue 1 par la réception du Stade rennais, entre le 21 et le 23 août.

Du temps de jeu à prendre pour Lucas Chevalier.

Un Parc des princes entre 60 000 et 70 000 places serait à l’étude