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Un Titi du PSG file au Portugal

MJ
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Un Titi du PSG file au Portugal

Encore un Titi qui préfère prendre son envol avant d’attendre son tour au Parc. Selon Le Parisien, Mathis Jangéal, auteur d’une grosse saison avec les U19 du PSG, devrait s’engager dans les prochains jours avec Famalicão, cinquième du championnat portugais lors de l’exercice 2025-2026.

À bientôt 18 ans, l’attaquant parisien compte dans son CV une demi-finale de Youth League perdue face au Real Madrid (1-1, 4-5 T.A.B.), un doublé Gambardella – champion de France U19, en étant l’auteur des deux buts en finale contre Clermont (2-1).

Famalicão plutôt que Paris

Le PSG lui avait bien proposé un contrat professionnel, mais Jangéal a décidé d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Longtemps courtisé en Allemagne, notamment par Hambourg, Stuttgart et Francfort, le jeune attaquant va finalement prendre la direction du Portugal, où Famalicão lui offrirait la possibilité d’intégrer rapidement le groupe pro.

Paris forme, Paris gagne chez les jeunes, puis Paris regarde parfois ses talents faire leurs valises.

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MJ

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