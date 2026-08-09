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  • PSV-Fortuna Sittard (2-2)

Un ancien Parisien plante un but sensationnel et rend hommage à Neymar

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Un ancien Parisien plante un but sensationnel et rend hommage à Neymar

  PSV Eindhoven 2-2 Fortuna Sittard

Buts : Flamingo (55e) et Fernandez (74e) pour les Boeren // Romeny (42e) et Michut (90e+2) pour le FSC

Vous vous souvenez de Michut ? On ne parle pas du one-hit wonder de Swansea, et encore moins du youtubeur préféré de votre petit-cousin Timéo. Non, on parle bien d’Édouard Michut, ancien titi parisien qui a disputé huit matchs avec le club de la capitale entre 2021 et 2022, sans jamais vraiment concrétiser les espoirs placés en lui. Première nouvelle : sachez qu’il est toujours bien vivant. Et, deuxièmement, le mec est loin d’être fini, puisqu’il évolue encore au haut niveau. Le milieu offensif joue en effet au Fortuna Sittard, en Eredivisie. Ce samedi, il a permis au club limbourgeois d’éviter la défaite pour son premier match de championnat face au PSV, en égalisant dans le temps additionnel (2-2).

Et le bougre ne s’est pas contenté d’un vieux but de raccroc, puisqu’il a fusillé les cages du PSV d’une frappe surpuissante du pied droit. Michut a ensuite célébré en agitant ses doigts autour de sa tête, comme le faisait parfois Neymar après avoir trouvé les filets lors de ses années parisiennes.

«  Je l’appréciais comme joueur et comme personne »

Après la rencontre, Édouard Michut a expliqué avoir voulu rendre hommage à son ancien coéquipier, avec qui il a partagé le vestiaire parisien lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022. « J’aime beaucoup Neymar, il faisait cette célébration à l’époque. Suis-je le Neymar français ? Bien sûr que non (rires) ! J’ai passé deux ans avec lui en équipe première à Paris et je l’appréciais aussi bien comme joueur que comme personne. Au PSG, j’ai appris auprès des meilleurs. »

Après la saison 2021-2022, Édouard Michut avait enchaîné des prêts à Sunderland et Adana Demirspor, avant de signer définitivement dans le club turc. Il avait rejoint le Fortuna Sittard en novembre 2024, avec qui il a inscrit deux buts en 41 matchs.

Est-ce que quelqu’un a des nouvelles de Jean-Christophe Bahebeck par hasard ?

Lucas Digne n'est plus le même homme

FL

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