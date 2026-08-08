Un cadre marseillais pourrait débarquer à Newcastle

La braderie continue. Sanctionné par la DNCG en juin dernier, l’OM n’a pas d’autres choix que d’alléger sa masse salariale durant ce mercato. Après les départs de Mason Greenwood (Fenerbahçe), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) et d’Hamed Junior Traoré en prêt au Genoa, Facundo Medina en passe de rejoindre Leverkusen, Pierre-Emile Højbjerg devrait être le prochain à vider son casier à la Commanderie.

Un profil pour compenser le départ de Bruno Guimarães

Selon Foot Mercato, Højbjerg serait dans la short-list de Newcastle afin de palier le départ de Bruno Guimarães à Arsenal. Le capitaine de la sélection danoise connaît bien les rouages de la Premier League pour y avoir évolué neuf ans avec Southampton, puis Tottenham. Celui qui a disputé 75 matchs avec l’OM toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’intersaison 2024 était même devenu capitaine sous les ordres d’Habib Beye.

Enfin suffisant pour enclencher le mercato dans le sens des arrivées pour l’OM ?

Le match OM-Newcastle n’est pas encore complètement terminé