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Un Brésilien débarque à Arsenal

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Un Brésilien débarque à Arsenal

Guimarães pose ses fesses dans le North London. Joueur essentiel de Newcastle depuis 2022, Bruno Guimarães quitte les bords du Tyne et sa météo capricieuse. Ce samedi, l’international brésilien, auteur du pénalty loupé en huitième de finale de la Coupe du monde face à la Norvègea signé à Arsenal.

Un contrat longue durée

Sur son site, le club de la capitale anglaise indique que le milieu de terrain a signé un contrat longue durée, sans toutefois préciser sa durée exacte. Le directeur sportif des Gunners Andrea Berta assure que « Bruno permettra à Mikel de continuer à développer notre style de jeu tout en augmentant la concurrence à ce poste, un élément essentiel pour maintenir les standards requis lorsque l’on vise des trophées majeurs.»

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Pendant qu’Arsenal se renforce, Newcastle poursuit son mercato has been.

Arsenal ferait de Vinícius Júnior sa priorité du mercato

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