Un champion d'Angleterre quitte la Premier League pour la Süperlig

On aime tous papi Trossard. Sa tignasse argentée va manquer à la Premier League. Quelques jours après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, Leandro Trossard n’a toujours pas pris de vacances. Et pour cause : l’ailier belge de 31 ans s’est engagé ce mardi avec le Besiktas Istanbul.

Le club turc a confirmé l’accord, comme Arsenal. En attendant l’officialisation, plusieurs médias belges évoquent un contrat jusqu’en 2030 et un clause libératoire fixée à 20 millions d’euros.

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Pré-retraite dorée

Arrivé chez les Gunners en provenance de Brighton en 2023, Trossard (31 ans) a été l’un des artisans de l’excellente saison d’Arsenal, marquée par le titre de champion d’Angleterre et une finale de Ligue des champions. Alors qu’il lui restait un an de contrat dans le Nord de Londres, son départ fait place nette à l’arrivée du jeune ailier grec Christos Tzolis (24 ans), très en vue avec Bruges et qui pourrait incarner l’avenir sur le flanc gauche de l’Emirates Stadium.

Et tant qu’à faire, à Istanbul, le Limbourgeois gagnera un million d’euros supplémentaire de salaire annuel, sans compter un bonus à la signature d’un million et demi. Comme quoi, pas besoin d’aller forcément en Arabie saoudite pour se faire des pépètes pré-retraite.

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