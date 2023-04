Leandro, le Trossard rouge

Recruté de Brighton lors du mercato hivernal, l’ailier Leandro Trossard s’impose dans le onze d’Arsenal et se révèle être la pièce manquante de l’équipe pour cette deuxième partie de saison dans la course au titre en Angleterre. Une adaptation rapide pour le Belge, qui n’était pourtant pas la priorité du club.

Ils ne sont que trois à l’avoir fait. Lors d’une après-midi ensoleillée d’octobre dernier, l’ailier d’Arsenal Leandro Trossard, qui porte alors la tunique de Brighton, réalise ce que seuls Peter Ndlovu et Andrey Arshavin avaient accompli avant lui en Premier League : inscrire un triplé à Anfield, contre Liverpool. Dans l’antre des Reds, les Seagulls arrachent le nul (3-3) grâce à leur feu follet d’1,72 m. Son hat trick marque les esprits, et attire l’œil des grands clubs lors du mercato d’hiver (dont notamment Chelsea, Tottenham et l’Olympique de Marseille). Mais c’est finalement Arsenal qui rafle la mise, même si le natif de Maasmechelen n’était pas un premier choix.

Un plan B qui devient mieux que le plan A

Dépassée par le montant mirobolant que réclame le Shakhtar Donetsk pour Mykhaylo Mudryk, la direction d’Arsenal laisse son rival londonien de Chelsea la doubler et s’offrir le virevoltant ailier ukrainien. À l’image du recrutement de Jorginho en raison du pactole réclamé par Brighton pour Moisés Caicedo, le club fondé en 1886 se tourne alors vers l’international belge pour une solution de secours beaucoup moins onéreuse. Loin de la somme à neuf chiffres déboursée par le club de Thiago Silva, le leader de Premier League dépense ainsi 30 millions pour attirer le joueur de 28 ans.

Un choix payant, tant les débuts de Mudryk et Trossard sont diamétralement opposés : lorsque le premier se noie dans l’actuel marasme profond chez les Blues, le second apporte à chacune de ses apparitions sous le maillot rouge et s’avère déterminant lors de plusieurs succès glanés par la formation de Mikel Arteta. Au sein du leader, l’actuel troisième au classement des meilleurs passeurs du championnat outre-Manche s’y est vite acclimaté. Si bien que son rapport qualité-prix est certainement l’un des meilleurs parmi les recrues de cette dernière fenêtre de transferts.

Un impact immédiat

Après trois saisons et demie passées dans le sud de l’Angleterre à principalement lutter pour le maintien en Premier League, le joueur aux 26 sélections avec les Diables rouges était prêt pour franchir un cap dans sa carrière en rejoignant un grand club européen. Avec un pion et sept offrandes, Trossard a connu une adaptation éclair dans un effectif londonien qui en avait bien besoin à la suite de la blessure de Gabriel Jesus au Mondial 2022. Pouvant jouer sur les trois postes d’attaque dans un 4-3-3, il affiche une polyvalence indispensable dans un groupe qui vise le titre. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Mikel Arteta, le disciple de Guardiola se montrant élogieux en conférence de presse : « Nous sommes très satisfaits de lui. Il peut jouer à droite, à gauche, en tant que milieu offensif, en tant que neuf, faux neuf… Il contribue vraiment à l’équipe, il prend beaucoup de responsabilités dans les matchs pour faire bouger les choses et nous aimons cela. » Fort de ses cinq passes décisives en quatre rencontres, le milieu offensif formé à Genk a même été élu joueur du mois de mars chez les Gunners.

Et si ce n’était pas déjà un signe de son état de forme actuel, il suffit de regarder son influence sur le collectif : sur les sept dernières rencontres d’Arsenal en championnat, toutes remportées, l’ancien protégé de Graham Potter a été titularisé à six reprises. À l’inverse, lors des trois derniers matchs sans victoire des Gunners, il avait débuté sur le banc. Renommé Leandro Crossard (de l’anglais cross, qui signifie centre) par les fans pour tous les centres qu’il sert à ses partenaires, il est même devenu le premier joueur de Premier League à offrir trois assists en une mi-temps lors d’un match à l’extérieur. À l’approche du sprint final, Arsenal, qui possède huit longueurs d’avance (ainsi qu’un match en plus) sur son dauphin Manchester City, aura besoin d’un Trossard aussi solide que lors de ses dernières sorties pour soulever ce trophée qui lui échappe depuis 2004. Ce dimanche, pour son retour à Anfield après sa fantastique prouesse du début de saison, l’ailier aura à cœur de contribuer aux trois points de son équipe. Et, pourquoi pas, de réitérer son exploit individuel.