Un gardien français débarque à Arsenal

C’est important une bonne doublure pour le froid de l’Angleterre. Illan Meslier débarque à Arsenal après l’expiration de son contrat à Leeds United. Le gardien, international espoir à 13 reprises, en plus de ses sélections avec les U18, U19 et U20 de l’équipe de France, était dans la discussion pour une convocation avec les Bleus en 2023, avant que les trains Samba, Chevalier, puis Risser ne passe devant lui. Le portier de 26 ans aux 107 matchs de Premier League avec le club du nord de l’Angleterre avait perdu sa place de titulaire cette saison, devenant même troisième gardien, derrière Lucas Perri et Karl Darlow.

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Le Breton, formé au FC Lorient qu’il avait quitté après avoir joué 28 matchs de Ligue 2 en 2018-2019, rejoint William Saliba dans le désormais tout petit contingent de Français Gunners. À Arsenal, il vient donc en tant que doublure de David Raya (51 matchs en 2025-2026), voire en tant que doublure du numéro 2 Kepa Arrizabalaga (12 matchs), acheté près de 6 millions à Chelsea l’été dernier.

Il devra se montrer décisif en 32e de finale de la FA Cup, sur les terrains boueux de Gillingham ou Crawley Town.

Arsenal survole Leeds sans forcer