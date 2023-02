Quel gardien numéro un pour l’équipe de France ?

Mike Maignan (Milan) LE successeur désigné d’Hugo Lloris, lequel n’a justement pas oublié d’adouber Mike Maignan au moment d’officialiser sa retraite internationale dans les colonnes de L’Équipe : « Il faut savoir passer la main. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt. » Candidat naturel au poste de gardien de l’équipe de France en raison de ses qualités intrinsèques et de sa progression linéaire observée ces dernières années, le Milanais est également apprécié par Didier Deschamps. ? #beINWC2022 ?? Deschamps : « Maignan est dans une progression constante » pic.twitter.com/Qgs3AsJWbp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 28, 2022 Le sélectionneur a d’ailleurs plusieurs fois loué sa sérénité, ses capacités physiques et son tempérament adapté au groupe. Dès lors, difficile de voir quelqu’un d’autre lui piquer une place qui lui paraît consacrée. Largement en avance sur ses concurrents directs, celui qui a loupé la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure dispose en outre d’un palmarès en club (une Ligue 1, une Serie A) qui dépasse déjà celui de son prédécesseur (une Coupe de France, un Trophée des champions). À 27 ans, le temps est venu !

Alban Lafont (Nantes) L’outsider numéro un, à n’en pas douter. Lui a quatre bougies de moins au compteur, mais déjà un beau petit parcours : Toulouse, Fiorentina, Nantes, plus de 200 matchs de Ligue 1, une saison dans la peau d’un titulaire en Serie A, des présences dans toutes les équipes de France de jeunes… Et même si sa régularité ne lui a pas encore permis de connaître une première sélection chez les Bleus, Alban Lafont fait indéniablement le taf avec les Canaris. « Alban fait une meilleure, bien meilleure saison que la précédente, avait noté Deschamps en mars 2022, même s’il ne l’avait pas appelé. Évidemment qu’on le suit, il est en progression. Alphonse Areola a plus de vécu avec nous, même s’il a moins de temps de jeu. Je ne me plains pas pour ce poste-là, car à travers Lloris et Maignan, il y a du monde. » Histoire de rappeler qu’en l’absence définitive du capitaine de Tottenham, l’heure pourrait bien avoir sonné pour le natif de Ouagadougou.

Illan Meslier (Leeds) Bayern Munich, Chelsea, Newcastle… Il paraît qu’en Europe, de nombreux gros clubs s’intéressent à Illan Meslier. Pourquoi ? Parce qu’avec Leeds, le dernier rempart de 22 piges éblouit l’Angleterre par sa maturité et ses interventions décisives ou encore son jeu au pied. Au passage, les statistiques ne disent pas autre chose : avec 55 parades en seize rencontres, l’ex de Lorient est par exemple le cinquième homme de Premier League à réaliser le plus d’arrêts. Encore plus fort, l’ancien Merlu est devenu le plus jeune gardien de PL à atteindre dix clean sheets et 50 rencontres. De là à le voir tenir la baraque en EDF ? Le protagoniste y pense et le baptême serait logique, surtout si son destin l’amène à briller dans une grosse cylindrée ces prochains moins. En novembre 2021, Lloris lui-même avait tenu à mettre en lumière son confrère face aux médias en le qualifiant de « fantastique, ce qu’il fait en Premier League en dit long sur son potentiel ». L’avenir lui appartient.

Brice Samba (Lens) Feu de paille, ou excellent goal amené à impressionner sur le long terme ? Profitant de la superbe forme de Lens, Brice Samba vit en ce moment la meilleure période de sa carrière. Alors, pourquoi ne pas essayer celui qui sera tout juste trentenaire lors de l’Euro 2024 ? D’autant qu’à ses yeux, l’EDF incarne « un rêve », comme il l’a indiqué au micro de Free. « Bien sûr que j’y pense, je fais de très bonnes performances depuis que je suis revenu en France. Je ne me cache pas, je suis quelqu’un de très ambitieux, a ajouté le patron de la meilleure arrière-garde du championnat de France, sur Canal Plus. Je ne m’inquiète pas : si ça doit venir, ça viendra ! Si Didier Deschamps veut m’appeler, il m’appellera. Je ne me prends pas la tête avec ça, ce sera la volonté de Dieu. » Et un peu la vérité du terrain, aussi.

Baptiste Davaï (Lannion) Devoir de mémoire. La réussite de Lloris dans l’exercice des tirs au but a déjà été commentée à maintes reprises, même chose pour celle des Bleus. Dans ce contexte, les dirigeants se doivent de réagir en évitant de nouveaux échecs à l’issue de cette épreuve. Pour cela, une solution : faire confiance à un spécialiste en la matière, et le faire entrer avant la séance. Or, même si Maignan ne se débrouille pas trop mal à ce niveau-là, un autre nom entre dans la danse : Baptiste Davaï, du club amateur de Lannion, qui a qualifié son équipe à deux reprises de cette façon en Coupe de France cette saison. Et en plus, il en plante !