Illan Meslier bat un record de précocité en Premier League

Nouveau surnom de la France : Vivier Westwood.

À 23 ans et 16 jours, le prospect français Illan Meslier est devenu ce samedi avec Leeds face à Wolverhampton (score final 4-2 pour les Peacocks, en déplacement au Molineux), le portier le plus précoce qui atteint la barre des 100 matchs dans l’élite anglaise. Auteur de cinq clean sheets cette saison, l’ancien Lorientais, qui a traversé la Manche en 2018, est pour l’instant toujours sélectionné avec les Espoirs de Sylvain Ripoll, mais son heure en équipe de France A ne devrait plus tarder, histoire de venir concurrencer Mike Maignan.

100 – À 23 ans et 16 jours, Illan Meslier est le plus jeune gardien à atteindre le cap des 100 apparitions dans l'histoire de la Premier League. Centième. pic.twitter.com/BvRqH2scZP — OptaJean (@OptaJean) March 18, 2023

L’Illan au trésor.

Pronostic Fulham Leeds : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup