Tottenham se fait reprendre par Southampton, pas Leeds

Lorsqu’on évolue sous les ordres de Conte, il semble interdit de lâcher.

Et pourtant… Dans la course pour la Ligue des champions, Tottenham a cru avancer en allant battre difficilement Southampton à l’extérieur malgré la blessure précoce de Richarlison et la belle résistance des Saints. Sauf qu’ils se sont fait avoir, en concédant un péno sur la fin. Après des occasions pour Dier ou Son et l’ouverture du score de Porro d’un tir puissant dans le temps additionnel de la première période (le premier but de l’Espagnol, depuis son arrivée en Angleterre), les locaux – qui s’étaient déjà faits dangereux – ont égalisé une première fois à l’entame de la seconde mi-temps par Adams sur un service de Walcott. Ce dernier a également trouvé la faille à la suite d’un corner, mais les Spurs avaient frappé deux fois entre-temps : l’inévitable Kane a d’abord profité d’un centre de Kulusevski pour envoyer une tête gagnante, puis Perisic a fait mouche d’une subtile reprise. Dans ses cages, Forster a ensuite fait le boulot pour que les siens conservent leur place sur le podium (avec, toutefois, deux matchs d’avance sur Manchester United et Newcastle)… Jusqu’à un penalty sévère transformé par Ward-Prowse et sanctionnant une faute de Sarr sur Maitland-Niles, qui permet à la lanterne rouge de respirer un petit peu.

What a player ✨ Adam Smith will become #afcb's all-time leading appearance maker in the @premierleague 👏 Congratulations, @AdamSmith912 ❤️ pic.twitter.com/Jx52r1Susp — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 18, 2023

Lors de cette 28e journée de Premier League, bien d’autres tremblements de filets ont été observés. Aston Villa (dixième) a par exemple fait son apparition en première partie de tableau grâce à des réalisations de Luiz, Ramsey et Buendia en début ainsi qu’en fin de partie au détriment de Bournemouth (avant-dernier). De leurs côtés, Brentford (huitième) et Leicester (seizième) se sont rendu coup pour coup : Barnes a répondu à Jensen, et les deux équipes se sont partagé les points. Enfin, Leeds (quatorzième) a réussi à se faire peur alors que les Whites menaient 3-0 à l’heure de jeu (pions signés Harrison, Ayling et Kristensen) : en l’espace de huit minutes, Wolverhampton (treizième) a planté deux fois par Otto et Cunha. Insuffisant cependant pour faire vraiment plaisir aux supporters des Wolves, puisque c’est au contraire Rodrygo qui a enfoncé le clou sur le gong.

Toujours pas le temps de s’ennuyer, en Angleterre !

Southampton 3-3 Tottenham

Buts : Adams (46e), Walcott (77e) et Ward-Prowse (93e, SP) pour Southampton // Porro (45e+1), Kane (65e) et Perisic (75e) pour Tottenham

Aston Villa 3-0 Bournemouth

Buts : Luiz (7e), Ramsey (80e) et Buendia (89e)

Brentford 1-1 Leicester

Buts : Jensen (32e) pour Brentford // Barnes (52e) pour Leicester

Wolverhampton 2-4 Leeds

Buts : Otto (65e) et Cunha (73e) pour Wolverhampton // Harrison (6e), Ayling (49e), Kristensen (62e) et Rodrygo (97e) pour Leeds

