Arsenal s’amuse contre Leeds et reprend ses aises

Arsenal 4-1 Leeds

Buts : Gabriel Jesus (35e, 55e), White (47e) & Xhaka (84e) pour les Gunners / Kristensen (76e) pour les Peacocks

Pas de mauvaise blague en ce 1er avril pour les Gunners.

De toute façon, cette saison, Arsenal n’est pas là pour plaisanter. Et dans le dos des Londoniens, ce n’est pas un poisson d’avril qui est accroché, mais bien l’étiquette de leader incontesté et incontestable de Premier League. Un statut convoité par Manchester City, qui a giflé Liverpool plus tôt dans la journée, mais qui reste à huit points d’Arsenal, à qui tout sourit. Car face à Leeds, capable du pire comme du meilleur, les Gunners ont une nouvelle fois connu la fameuse « réussite du champion ». Celle qui vous rend les choses faciles même lorsque vous jouez à l’envers. Malmenés par Leeds, qui affichait donc son beau visage, les Gunners ont longtemps été plus proches du 0-1 que de l’inverse. C’était avant le réveil de Gabriel Jesus. A la demie heure de jeu, le Brésilien a fêté sa première titularisation depuis sa blessure au Mondial par un penalty transformé plein axe, après l’avoir lui-même obtenu en solo (1-0, 35e). De quoi rentrer au vestiaire au chaud, après avoir pourtant souffert pendant plus d’une demi-heure.

Pour s’éviter de nouvelles sueurs froides, Arsenal a eu la bonne idée de changer de braquet en cette veille de Tour des Flandres. En bon puncheur, Ben White a ainsi giclé au second poteau pour pousser un centre de Gabriel Martinelli au fond (2-0, 47e). Le break étant fait, les Gunners ont ensuite eu tout le loisir de dérouler en imposant leur tempo, face à des Peacocks méconnaissables, et beaucoup trop passifs. C’est ainsi que Gabriel Jesus a pu signer un doublé, après un joli numéro de Leandro Trossard, titulaire pour faire souffler Saka (3-0, 55e). Grâce à son seul combatif du jour, Leeds a toutefois sauvé l’honneur, sur une frappe déviée de Kristensen (3-1, 76e). Un incident technique qui a poussé Arsenal à en remettre une, histoire de distancer définitivement Leeds, et surtout de confirmer son échappée en tête de Premier League, en reprenant 8 points d’avance sur City. Pour cela, c’est le capitaine de route, Granit Xhaka, qui s’est employé via une tête puissante (4-1, 84e). A l’Emirates, la messe était alors dite.

Les Gunners entament de la meilleure des manières leur sprint final.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Partey, (Jorginho, 60e), Xhaka (Vieira, 87e), Odegaard (Smith-Rowe, 87e)- Trossard, Martinelli, Jesus (Saka, 60e) Entraîneur : Mikel Arteta

Leeds United (4-4-2) : Meslier – Firpo, Struijk, Koch (Cooper, 75e), Ayling – Roca, Harrison (Bamford, 86e), Aaronson (McKennie, 66e), Kristensen – Summerville (Rutter, 75e), Sinisterra (Rodrigo, 66e) Entraîneur : Javier Gracia

Les autres résultats de la 29e journée :

Brighton 3-3 Brentford

Buts : Mitoma (21e), Welbeck (28e) & Mac Allister (90e) pour les Seagulls / Jansson (10e), Toney (22e) & Pinnock (49e) pour les Bees

Crystal Palace 2-1 Leicester

Buts : Iversen (59e, csc) & Mateta (94e) pour Palace / Pereira (56e) pour les Foxes

Bournemouth 2-1 Fulham

Buts : Tavernier (50e) & Solange (79e) pour les Cherries / Pereira (16e) pour les Cottagers

Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton

Buts : Johnson (38e) pour Forest / Podence (83e) pour les Wolves

