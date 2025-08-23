Arsenal en met cinq à Leeds

Arsenal 5-0 Leeds

Buts : Timber (34e et 56e), Saka (45e+1) et Gyökeres (48e et 90e+5, SP) pour les Gunners

Timber land.

Pour la réception de Leeds ce samedi soir, Arsenal n’a pas fait dans la délicatesse en s’imposant largement (5-0), grâce notamment à un très bon Jurriën Timber.

Le latéral néerlandais s’est offert un doublé, en reprenant deux fois le ballon sur corner, d’abord de la tête (34e), puis d’un tacle au terme d’un cafouillage (56e). Entre-temps, Bukayo Saka avait marqué, d’une lourde frappe placée sous la barre (45e+1), suivi de Viktor Gyökeres, auteur de son premier pion en tant que Gunner, d’une chevauchée dans le couloir gauche, conclue par un tir au premier poteau qui a piégé Lucas Perri (48e).

VIKTOR GYÖKERES OUVRE SON COMPTEUR AVEC ARSENAL ET QUEL BUT 🤯#ARSLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/AYFzvq9M2e — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 23, 2025

Tout cela sous les yeux d’Eberechi Eze, arrivé en provenance de Crystal Palace et présenté au public de l’Emirates Stadium avec le numéro 10 dans le dos. Gyökeres a lui aussi eu son doublé, grâce à un penalty dans le temps additionnel (90e+5). Arsenal gagne deux fois en deux journées, et se retrouve donc logiquement leader du classement.

Cette fois, c’est vraiment la bonne ?

