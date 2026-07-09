Un héros du Mondial a tapé dans l’œil de Messi

Agent la Pulga au rapport. Véritable star de la Coupe du monde avec le Cap-Vert, Vozinha a tapé dans l’œil de Lionel Messi après leur affrontement en seizième de finale (3-2, AP) et de ses dirigeants de l’Inter Miami, selon Marca. D’ailleurs, c’est presque une aubaine pour le club floridien puisque le gardien de 40 piges est libre de tout contrat depuis son départ de Chaves en seconde division portugaise.

Un Mondial monstrueux

Sept arrêts contre l’Espagne, huit contre l’Argentine, Vozinha a changé de dimension avec ses prestations de haute voltige. Le portier cap-verdien a repoussé trois fois les tentatives de l’Argentin, une fois sur un face-à-face et deux fois sur coups francs. Des performances remarquées qui lui ont permis de devenir une véritable star de la compétition, notamment sur les réseaux sociaux où il est passé de 50 000 followers à 28 millions, à ce jour.

Prochaine étape : Hollywood.

Casemiro restera aux États-Unis après le Mondial