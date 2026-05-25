Inquiétude pour Lionel Messi avant le Mondial

C’est tout un pays qui tremble. À 38 ans, Lionel Messi s’apprête à vivre sa sixième et – sauf trouvaille d’une recette miracle – dernière Coupe du monde. Quatre ans après avoir soulevé le trophée qu’il convoitait le plus, le capitaine de l’Argentine s’avance vers cette compétition avec un peu moins de pression. Toutefois, un sérieux coup de frein pourrait être survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Déjà fatigué avant le match

Alors que son Inter Miami et Philadelphia Union faisaient le spectacle en MLS (6-4, avec un triplé de Luis Suárez et un but de Rodrigo De Paul), La Pulga s’est tenu l’arrière de la cuisse et a demandé à sortir, à un quart d’heure du terme. Trois semaines avant l’entrée en lice de l’Albiceleste, contre l’Algérie (le 17 juin), ça ne rassure pas.

Rentré directement au vestiaire, Messi, qui était déjà fatigué avant la rencontre d’après Olé, pourrait souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers. De son côté, l’entraîneur de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, a dit attendre un rapport médical officiel, évoquant plutôt une mesure de précaution. Les genoux de tous ses coéquipiers argentins commencent à trembler.

Les fans du Barça de Poitou-Charentes vont donc être pour l’Espagne de Lamine Yamal ?

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