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Finalement, le Heart of Midlothian est bien champion !

EL
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Finalement, le Heart of Midlothian est bien champion !

Le cœur des supporters est-il reparti ? Depuis plus d’une semaine et la cruelle défaite sur la pelouse du Celtic, la vie du Heart of Midlothian FC semblait ne plus avoir de goût. Après une saison exceptionnelle, repartir bredouille laissait une amertume qui restera forcément en bouche de longs mois.

Une première

Si on entendait les mouches voler dans les bureaux des Jambos, une explosion de joie a dû retentir, dimanche, puisque la section féminine du club a, elle, réussi à conquérir le championnat d’Écosse. Un peu comme quand le Maroc a appris qu’il remportait la CAN deux mois après le coup de sifflet final.

Les joueuses ont dû autant trembler que les garçons puisqu’elles se sont inclinées sur la pelouse d’Hibernian (2-0). Il fallait donc compter sur un faux pas de la formation des Rangers et celui-ci a bien eu lieu puisqu’elle a lourdement chuté à Glasgow City (6-0). Deux ans après sa défaite en finale de Coupe d’Écosse, l’équipe féminine de Hearts remporte son premier trophée et sèche ses larmes.

Une saison vraiment mémorable.

Vague d’arrestations en Écosse après le titre du Celtic

EL

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