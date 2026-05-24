Bruno Fernandes s'offre un sacré record

Il ne pouvait pas ne pas saisir cette opportunité.

Élu meilleur joueur de la saison en Angleterre ce samedi, Bruno Fernandes a bouclé son exercice de Premier League de la meilleure des manières : ce dimanche, à Brighton, le Portugais a délivré une nouvelle passe décisive à Patrick Dorgu. Il s’agissait là de son 21e caviar de l’année, et le maestro des Red Devils est ainsi devenu le meilleur passeur de l’histoire sur une saison du championnat anglais, dépassant désormais Thierry Henry et Kevin De Bruyne, qui avaient tous les deux atteints 20 offrandes, respectivement en 2002-2003 et en 2019-2020.

In a league of his own. Bruno Fernandes breaks the record for the most assists in a Premier League season! pic.twitter.com/f4bDg5O5WW — Premier League (@premierleague) May 24, 2026

Encore quelques passes dé pour CR7 au Mondial cet été, et il sera en bonne voie pour un top 10 au Ballon d’or en octobre prochain.

Bruno Fernandes offre un trophée à Manchester United