La recrue de l'année en Premier League joue à Manchester United

La moisson continue pour Manchester United. Après le trophée de meilleur joueur de la saison pour Bruno Fernandes, un de ses coéquipiers a lui aussi obtenu une distinction. Senne Lammens, gardien des Red Devils, s’est vu attribuer ce lundi le titre honorifique de « recrue de l’année » en Premier League. Le gardien belge arrivé en provenance d’Antwerp pour 21 millions d’euros a réalisé neuf clean sheets en championnat cette saison.

Making an instant impact for his new club ❤️@ManUtd’s goalkeeper Senne Lammens is @BarclaysFooty Transfer of the Season 🙌 pic.twitter.com/SG0Saqr6Gd — Premier League (@premierleague) June 1, 2026

Cherki toujours fanny

Cette récompense vient valider le recrutement des Mancuniens qui semblent avoir trouvé enfin un peu de sérénité dans leur but. Le portier de Manchester United l’a emporté malgré la présence de beaux noms parmi les nommés : Viktor Gyökeres, Joao Pedro, Antoine Semenyo, ou encore les Français Adrien Truffert et Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais repart bredouille une deuxième fois, après que le titre de meilleur jeune du championnat anglais lui ait déjà échappé, au profit de son coéquipier Nico O’Reilly.

Du calme, il lui reste encore la Coupe du monde.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine