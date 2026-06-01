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Jeremie Frimpong explique son euphorie devant la défaite d'Arsenal
Il y a des défaites qui rendent plus heureux qu’une victoire. Visiblement, les clubs de Premier League n’étaient pas les seuls à festoyer autour de la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions. Alors que Chelsea a fait la promotion de son musée et que Crystal Palace a insisté sur son titre de champion d’Europe, le joueur de Liverpool Jeremie Frimpong a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux célébrant le penalty décisif envoyé dans les nuages par Gabriel.
Frimpong 😭😭😭 pic.twitter.com/i9W47q4xUi— J7 (@lfcJ7_) May 31, 2026
Après les images, les explications
Non, Frimpong n’est pas un hater des Gunners. Peut-être que, comme la majorité de la Premier League, il n’est pas fan du style de jeu des joueurs d’Arteta, mais c’est surtout un gars qui aime les défis. « Chill, moi et mon ami avons fait un défi et j’ai gagné, voilà pourquoi je suis heureux. » Voilà ce qu’a posté sur ses réseaux sociaux le Néerlandais pour expliquer sa joie euphorique.
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TC