Jeremie Frimpong explique son euphorie devant la défaite d'Arsenal

Il y a des défaites qui rendent plus heureux qu’une victoire. Visiblement, les clubs de Premier League n’étaient pas les seuls à festoyer autour de la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions. Alors que Chelsea a fait la promotion de son musée et que Crystal Palace a insisté sur son titre de champion d’Europe, le joueur de Liverpool Jeremie Frimpong a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux célébrant le penalty décisif envoyé dans les nuages par Gabriel.

Après les images, les explications

Non, Frimpong n’est pas un hater des Gunners. Peut-être que, comme la majorité de la Premier League, il n’est pas fan du style de jeu des joueurs d’Arteta, mais c’est surtout un gars qui aime les défis. « Chill, moi et mon ami avons fait un défi et j’ai gagné, voilà pourquoi je suis heureux. » Voilà ce qu’a posté sur ses réseaux sociaux le Néerlandais pour expliquer sa joie euphorique.

Pas de polémique tant que c’est pour vanner les Gunners.

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