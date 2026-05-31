Le Barça dit adieu à Alexia Putellas, Ona Batlle et Mapi León

L’adieu aux larmes. Alors que la saison se termine du côté de la Liga, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de Madrid CFF (0-4) sans ses partantes Alexia Putellas, Ona Batlle et Mapi León.

Quants records darrere de cada títol, Mapi 🥹🏆 pic.twitter.com/PgNeOQDSUo — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 29, 2026

Caroline Graham Hansen pour la relève.

C’est Caroline Graham Hansen qui s’est particulièrement illustrée lors de cette rencontre avec un triplé, tandis que Vicky López est venue conclure le succès barcelonais. Mercredi, à l’occasion de l’avant-dernière journée de championnat face à la Real Sociedad (2-1), le club catalan a honoré Putellas la capitaine émérite blaugrana qui pourrait rejoindre prochainement London City, tout comme Batlle en partance pour l’Angleterre et Mapi León, annoncée du côté de l’OL Lyonnes.

La fin d’une ère.

Le bel hommage au Camp Nou pour Alexia Putellas