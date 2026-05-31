Cinq Parisiens présents dans le onze type de la Ligue des champions

Onze places pour quatre clubs. Alors que l’édition 2025-2025 de la Ligue des champions a sacré pour la deuxième fois le Paris Saint-Germain, l’UEFA a dévoilé ce dimanche le onze type de la compétition.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Cinq Parisiens et trois Gunners

Seuls quatre clubs sont représentés, les quatre équipes qui se sont hissées dans le dernier carré, à savoir le PSG, Arsenal, le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid. Le club parisien est celui qui compte le plus grand contingent de joueurs, puisque cinq d’entre eux sont présents : Ousmane Dembélé, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Marquinhos.

Côté Gunners, Declan Rice, David Raya et Gabriel qui a manqué le dernier tir au but en finale sont présents. Le Bayern compte deux représentants avec Michael Olise et Harry Kane, tandis que Marcos Llorente (Atlético de Madrid) complète la sélection.

Et à l’année prochaine.

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