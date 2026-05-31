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Les joueurs parisiens présenteront la Ligue des champions à Roland-Garros

LB
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Les joueurs parisiens présenteront la Ligue des champions à Roland-Garros

Le rayonnement du sport français. Selon Canal +, certains joueurs parisiens seront présents ce lundi 1er juin à Roland-Garros pour présenter le trophée de la Ligue des champions.

Un programme chargé

Alors que les festivités n’ont pas encore véritablement commencé à Paris ce dimanche, les protégés de Luis Enrique savent déjà que certains d’entre eux sont attendus porte d’Auteuil ce lundi pour présenter la Coupe. Les Parisiens avaient déjà fait de même la saison dernière.

Parfait pour patienter avant le match de Diane Parry.

Clermont s'offre la première finale de son histoire

LB

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