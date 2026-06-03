Le futur champion du monde déjà identifié par des Autrichiens

Pour l’originalité, on repassera. Après Opta, c’est au tour d’une équipe de chercheurs de l’université d’Innsbruck dirigée par Andreas Groll de dévoiler son petit prono pour le Mondial. Et sans grande surprise, l’Espagne (14,5 %) figure comme la favorite, devançant l’Angleterre (12,4 %) et la France (12,4 %). L’un des statisticiens explique : « La course au titre est très serrée cette année, par rapport au tournoi précédent. »

Un large panel de données

Pour réaliser son étude, l’équipe internationale de chercheurs s’appuie sur un large panel de données comprenant les performances des équipes lors des précédents matchs internationaux, les cotes des bookmakers pour le tournoi à venir, les notes attribuées aux joueurs lors des matchs de club et internationaux, ainsi que la valeur marchande moyenne des effectifs.

Avec tout ce cocktail de chiffres qui doit sûrement donner plus d’un mal de crâne, ils ont réalisé « un modèle pour simuler l’intégralité de la Coupe du monde 100 000 fois : match par match, en suivant le tirage au sort du tournoi et toutes les règles de la FIFA », raconte Rouven Michels, un membre de l’équipe. Une méthode qui a fait ses preuves, puisque lors de la Coupe du monde 2010, de l’Euro 2012 et de la Coupe du monde féminine 2019, le grand favori a effectivement remporté le titre.

Donnez directement le trophée à la Roja, qu’on ne perde pas notre temps.

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