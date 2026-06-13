Pronostic Haïti Écosse : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Ce dimanche 14 juin, à 3h du matin, Haïti et l’Écosse s’affrontent pour leur premier match de la Coupe du Monde 2026. Découvrez notre analyse et pourquoi la victoire de l’Écosse est recommandée.

Informations clés Haïti dispute sa première Coupe du Monde depuis 1974.

L’Écosse a marqué 12 buts lors des 5 derniers matchs.

Pas de confrontation récente entre Haïti et l’Écosse.

Duckens Nazon est le joueur clé pour Haïti.

L’Écosse est favorite avec une cote de 1.53.

Infos du match Stade Boston Stadium (Foxborough, MA, USA) — capacité de 66 829 places Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Haïti Sébastien Migné Entraîneur Écosse Steve Clarke

Contexte du match

Haïti et l’Écosse s’affrontent au Boston Stadium pour leur premier match de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Pour Haïti, c’est une entrée historique dans cette compétition puisque c’est son premier Mondial depuis 1974. L’équipe dirigée par Sébastien Migné tentera de se montrer à la hauteur malgré un groupe difficile comprenant également le Brésil et le Maroc. De son côté, l’Écosse, sous la direction de Steve Clarke, renoue avec la scène mondiale après une absence de 28 ans. Récemment, l’Écosse a affiché une dynamique offensive encourageante avec deux victoires significatives contre Curaçao et la Bolivie, marquant huit buts sans en encaisser. Cette rencontre s’annonce donc cruciale pour les deux équipes qui visent une qualification pour les huitièmes de finale.

Pour plus d’informations sur les autres matchs de la compétition, consultez notre pronostic pour Brésil-Maroc.

VERDICT : l’Écosse en bonne posture grâce à son attaque prolifique.

Forme récente de Haïti

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Haïti 1-2 Pérou D 03/06/2026 Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande V 31/03/2026 Haïti 1-1 Islande N 29/03/2026 Haïti 0-1 Tunisie D 19/11/2025 Haïti 2-0 Nicaragua V

Haïti arrive à cette Coupe du monde avec une préparation en demi-teinte. Malgré une victoire éclatante 4-0 contre la Nouvelle-Zélande, les Grenadiers ont montré des lacunes défensives lors de leurs défaites récentes, notamment face au Pérou (1-2) et à la Tunisie (0-1). Avec deux victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs, Haïti a marqué huit buts tout en en encaissant quatre. Le sélectionneur Sébastien Migné devra compter sur la solidité défensive et l’efficacité offensive de joueurs clés comme Duckens Nazon pour espérer surprendre l’Écosse.

Forme récente de l’Écosse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Bolivie 0-4 Écosse V 30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao V 31/03/2026 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire D 28/03/2026 Écosse 0-1 Japon D 18/11/2025 Écosse 4-2 Danemark V

L’Écosse a montré une excellente forme offensive récemment, marquant 12 buts lors de ses cinq derniers matchs. Leur victoire 4-0 en Bolivie et 4-1 face à Curaçao témoignent de cette efficacité devant le but. Les éléments clés comme Scott McTominay et Kieran Tierney ont joué un rôle crucial dans ces succès. Toutefois, les défaites contre le Japon et la Côte d’Ivoire rappellent que la défense écossaise peut être vulnérable.

En parallèle, découvrez notre pronostic pour Qatar-Suisse.

Historique des confrontations

Haïti et l’Écosse ne se sont jamais affrontés. Ce sera donc une grande première !

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En conclusion, bien que l’Écosse semble être la favorite, rien n’est jamais acquis dans le football. Les paris sportifs comportent toujours une part d’incertitude, et il est crucial de jouer de manière responsable.

En direct : Haïti - Écosse (0-0)