Mondial 2026Gr. C En direct : Haïti - Écosse (0-0) Par Mathieu Plasse le Samedi 13 Juin à 11:02 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages Haïti Johny Placide Alexandre Pierre Josué Duverger Martin Expérience Jean-Kevin Duverne Hannes Delcroix Carlens Arcus Ricardo Ade Danley Jean Jacques Lenny Joseph Jean-Ricner Bellegarde Carl-Fred Sainte Duckens Nazon Ruben Providence Josue Casimir Wilson Isidor Frantzdy Pierrot Yassin Fortune Dominique Simon Keeto Thermoncy Duke Lacroix Wilguens Paugain Woodensky Pierre Derrick Etienne Jr Louicius Deedson Garven Metusala Écosse Craig Gordon Angus Gunn Kieran Tierney John Souttar Anthony Ralston Aaron Hickey Nathan Patterson Jack Hendry Scott Mckenna Grant Hanley Dominic Hyam Kenny McLean Scott McTominay John McGinn Ryan Christie Lewis Ferguson Liam Kelly Lawrence Shankland Lyndon Dykes Che Adams George Hirst Ross Stewart Andy Robertson Tyler Fletcher Findlay Curtis Ben Gannon-Doak Par Mathieu Plasse Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires