Mondial 2026Gr. JJordanie-Argentine En direct : Jordanie-Argentine (0-0) Par Ulysse Llamas le Samedi 27 Juin à 08:10 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages Jordanie Ehsan Haddad Saed Al Rosan Mahmoud Al Mardi Noor Al Rawabdeh Nizar Al-Rashdan Ali Olwan Yazeed Abulaila Nour Bani Attiah Abdallah Al Fakhouri Mohammad Abu Hashish Abdallah Nasib Husam Abu Dahab Yazan Al-Arab Mohammad Abualnadi Salim Obaid Mohannad Abu Taha Anas Badawi Amer Jamous Rajaei Ayed Ibrahim Sadeh Mohammad Al-Dawoud Mohammad Abu Zrayq Musa Al-Taamari Odeh Al-Fakhouri Ali Azaizeh Mohammad Taha Argentine Emiliano Martínez Gerónimo Rulli Juan Musso Nicolás Otamendi Cristian Romero Facundo Medina Nahuel Molina Lisandro Martínez Gonzalo Montiel Nicolás Tagliafico Marcos Senesi Valentín Barco Leandro Paredes Giovani Lo Celso Alexis Mac Allister Rodrigo De Paul Giuliano Simeone Exequiel Palacios Nicolás González Thiago Almada Lionel Messi Julián Álvarez Lautaro Martínez Enzo Fernández Nico Paz José López Par Ulysse Llamas Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires