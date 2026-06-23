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Un supporter jordanien meurt pendant Jordanie-Algérie

MJ
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Un supporter jordanien meurt pendant Jordanie-Algérie

La fête a viré au drame à Amman. Un supporter jordanien d’une vingtaine d’années est mort dans la matinée de mardi après une bousculade survenue sur la place Hachémite, où des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour suivre Jordanie-Algérie sur écran géant.

Selon les autorités jordaniennes, neuf personnes ont été transportées à l’hôpital après ce mouvement de foule. L’une d’elles a finalement succombé à ses blessures. Le rassemblement, organisé près du théâtre romain d’Amman, aurait largement dépassé la capacité du site, prévu pour accueillir environ 6 000 personnes.

Plus de 15 000 supporters présents

D’après une source ministérielle, plus de 15 000 spectateurs étaient sur place pour suivre la rencontre de Coupe du monde. Sur le terrain, l’Algérie s’est imposée 2-1 après avoir renversé la Jordanie, qui enchaîne une deuxième défaite dans la compétition après son revers contre l’Autriche. Un matin qui devait être un moment de communion autour du football s’est donc terminé en drame.

Le genre de rappel brutal que la sécurité autour d’un match compte parfois autant que ce qui se passe sur la pelouse.

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MJ

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