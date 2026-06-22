Pronostic Jordanie Algérie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

La Jordanie et l’Algérie disputent leur deuxième match de la Coupe du monde 2026, le 23 juin à 5 heures du matin. Découvrez notre analyse et les cotes pour ce match décisif, ainsi que notre pronostic sur la victoire de l’Algérie.

Informations clés La Jordanie n’a gagné aucun de ses 5 derniers matchs.

L’Algérie a marqué 12 buts lors de ses derniers 5 matchs.

Aucune confrontation récente entre les deux équipes.

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité de 68 827 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Jordanie Jamal Sellami Entraîneur Algérie Vladimir Petković

Le match entre la Jordanie et l’Algérie, prévu pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, est crucial pour les deux équipes. Après des débuts difficiles, la Jordanie a été battue 3-1 par l’Autriche, tandis que l’Algérie a subi une défaite 3-0 face à l’Argentine. Les deux sélections, sans point après leur première rencontre, doivent impérativement gagner pour espérer se qualifier. L’enjeu est donc de taille, car une défaite condamnerait presque certainement l’une des deux équipes à l’élimination précoce. Le match se jouera au Levi’s Stadium, en Californie, un cadre qui ne favorisera ni l’une ni l’autre des équipes sur le plan logistique.

Forme récente de la Jordanie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Autriche 3-1 Jordanie D 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie D 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie D 31/03/2026 Jordanie 2-2 Nigeria N 27/03/2026 Jordanie 2-2 Costa Rica N

La Jordanie a du mal à trouver son rythme, enchaînant cinq matchs sans victoire avec trois défaites et deux nuls. Avec une défense perméable ayant encaissé 13 buts en cinq rencontres, les failles sont évidentes, surtout sur les coups de pied arrêtés, comme l’a montré leur match contre l’Autriche. Toutefois, l’attaquant Mousa Al-Tamari reste un atout offensif clé, capable de créer des opportunités.

Forme récente de l’Algérie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie D 11/06/2026 Bolivie 0-4 Algérie V 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie V 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay N 27/03/2026 Algérie 7-0 Guatemala V

L’Algérie, malgré sa récente défaite face à l’Argentine, a montré une forme plus positive que son adversaire. Avec trois victoires et un nul dans ses cinq derniers matchs, elle affiche une solidité offensive, marquant 12 buts. Le sélectionneur Vladimir Petković peut compter sur des joueurs expérimentés comme Riyad Mahrez pour dynamiser l’attaque. D’ailleurs, Mohammed Amoura sera forfait pour la fin de la phase de groupes, ce qui pourrait affecter la stratégie offensive de l’équipe.

Historique des confrontations

La Jordanie et l’Algérie ne se sont pas affrontées récemment.

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Le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,8. Avec la Jordanie encaissant en moyenne 3,8 buts par match récemment, et l’Algérie cherchant à réagir après sa défaite, un match ouvert est à prévoir. Les capacités offensives de l’Algérie et les faiblesses défensives de la Jordanie renforcent cette perspective.

En conclusion, bien que l’Algérie parte avec un avantage théorique, le résultat reste incertain. Les deux équipes joueront leur va-tout, sachant qu’un faux pas pourrait être fatal pour leur avenir dans le tournoi. Pour plus d’informations sur les autres équipes, consultez notre article sur Luis de la Fuente et l’équipe d’Espagne.

Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?