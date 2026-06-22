En direct : Jordanie - Algérie (0-0)

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Suzanne Wanègue
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Bonjour tout le monde ! Alors, debout pour le match ou vous enchaînez depuis France-Irak ? 

Suzanne Wanègue

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