L’Algérie s’impose face à la Jordanie et peut rêver des seizièmes de finale

Dans une partie plutôt plaisante, l’Algérie a fini par l’emporter face à une valeureuse équipe de Jordanie (1-2). D’abord menés, les Fennecs ont pris un certain temps à revenir dans le match et à se rassurer véritablement. De quoi pouvoir envisager une qualification en 16es de finale face à l’Autriche tandis que la Jordanie prend la porte.

Jordanie 1-2 Algérie

Buts : Rashdan (36e) pour Al-Nashama // Benbouali (69e), Gouiri (82e) pour les Fennecs

Qu’on prenne son petit-déj ou qu’on finisse les fonds de bouteille post-France-Irak, ce Jordanie-Algérie n’a pas perdu de temps pour (ré)animer les esprits. Donnant le tournis à des Fennecs aux crocs un poil trop polis, la bande d’Ali Olwani a d’abord pris les devants à Santa Clara en profitant des imprécisions des Verts avant que ceux-ci ne retrouvent un football qu’ils semblaient avoir oublié le temps d’une mi-temps.

D’entrée de jeu, la Jordanie a imposé son rythme. Sans faire péter les BPM, les bonshommes rouges claquent une partition un peu trop punk pour une Algérie orpheline de métronome. Un peu rouillés, à contre-temps, les Fennecs se laissent aller à une valse d’erreurs, d’abord offensives. Si Riyad Mahrez a tenté de suivre la rapidité des notes jordaniennes, ses accélérations manquent de justesse et tombent à plat. L’ancien havrais claque un contrôle parfait mais se fait reprendre : le coup de rein du type est sans doute resté en backstage. Amine Gouiri ne fait pas mieux et frustre tout autant les Verts avec des frappes aussi pourries que désespérantes. Si l’animation offensive est bourrée de fausses notes, la défense de Vladimir Petković change carrément le morceau. Dépassée par les contres jordaniens, l’Algérie encaisse un but presque gag avec une perte de balle ridicule dans sa surface. Nizar Rashdan profite de ce tempo foireux pour envoyer le cuir dans les filets (1-0, 36e). Luca Zidane est battu, le coup de cymbale sonne les Guerriers du désert.

Nouveau groove des Fennecs

Au retour des vestiaires, on s’attendait à un changement de registre : que nenni n’en point. Si l’autotune avait un équivalent dans le foot pour masquer certaines lacunes, nul doute qu’Ibrahim Maza en aurait pris une sacrée dose pour toute son équipe. Auteur de belles initiatives, le dynamiteur de Leverkusen insuffle une nouvelle pulsation. Un temps en galère, tout ce petit monde vert commence à suivre la cadence pour construire un crescendo qui étouffe de plus en plus Al-Nashama. La délivrance arrive à la 69e minute grâce à un corner parfaitement ponctué par Riyad Mahrez : Nadhir Benbouali martèle le cuir de la tête pour l’égalisation (1-1, 69e). Musa Tamari tente de retrouver l’élan de la première période, mais Luca Zidane suit le mouvement et ne cède pas. Les Fennecs ne laissent pas tomber l’affaire, et Amine Gouri y va de son but sur corner (1-2, 82e). Cette fois, ce sont bien les Algériens qui mènent la danse, et les chefs d’orchestre ne changeront plus.

Jordanie (3-4-3) : Abulaila – Nassib, Arab, Abudahab (Obaid, 90e) – Haddad, Rashdan, Rawadbeh,Taha (Hasheesh, 85e) – Mardi (Fakhoury, 77e), Olwan (Abu Zrayq, 90e), Tamari (Azaizah, 85e). Sélectionneur : Jamal Sellami.

Algérie (4-3-3) : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (Hadjam, 85e) – Boudaoui (Benbouali, 46e), Zerrouki (Bentaleb, 46e), Maza – Mahrez (Hadji Moussa, 76e), Gouri (Belaid, 85e), Chaïbi. Sélectionneur : Vladimir Petković.

Revivez Jordanie - Algérie (1-2)